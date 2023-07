“Minacciata da un vigile con la pistola puntata al volto”, la denuncia di un’ex consigliera provinciale di Imperia

Taggia. «Sono stata minacciata con una pistola puntata contro da un agente della polizia locale». A dirlo, per denunciare l’accaduto, è l’ex consigliere provinciale del Pdl di Imperia, Cristina Barabino, che ieri si trovava ad Arma di Taggia. I fatti sarebbero accaduti poco dopo il concerto all’aperto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, svoltosi sulla scalinata della chiesa di Arma.

Barabino volveva riportare l’anziana suocera a casa, e con l’auto avrebbe superato la recinzione posizionata per l’evento. «Erano ormai andati tutti via e gli addetti stavano smontando sedie e palco. Volevo aiutare mia suocera che non riesce a camminare a ritornare a casa – racconta Cristina Barabino a Riviera24 – Mi avvicino a lei con l’auto, passando da un valico dove ormai non c’erano più i volontari della sicurezza. In quel momento, all’improvviso, un agente della municipale, senza richiamarmi né fischiare, ha estratto la pistola puntandomela dritta al volto e gridando di andarmene via».

