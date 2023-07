Montefiori: “Colpo di spugna del Governo sul Pnrr ha cancellato anche i 6 milioni per l’impianto idrovoro del Canal Grande”

“La scure del governo Meloni cade sulla Liguria e a pagarne il prezzo saranno anche gli spezzini. È inaccettabile che progetti già finanziati con il PNRR, a tutela del territorio, per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, per la tutela e la sicurezza dei cittadini, siano stati “cancellati” con un colpo di spugna da questo Governo. È il caso anche di un progetto nel comune di Ameglia dove spariscono i 6 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto idrovoro del Canal Grande, opera fondamentale per la prevenzione da eventi alluvionali, essenziale per gli abitanti di quel comune e le attività economiche che sussistono in quell’area. Sono 36 i milioni di Euro mancanti in tutta la Liguria e più di 16 miliardi di euro in tutto il Paese. Vogliamo sapere come la Regione intende rifinanziare questi progetti, lo vogliamo sapere ora. La sicurezza dei cittadini a maggior ragione di quei territori che negli anni hanno già subito le conseguenze di eventi alluvionali deve essere la priorità. Dalla Regione vogliamo risposte immediate e concrete, su questo non faremo sconti”.

Iacopo Montefiori

