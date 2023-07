Sestri: Barcarolata, una barca più sorprendente dell’altra. Vince la portentosa “Castelli di sabbia”

Questa sera nella Baia del Silenzio è tornata, nella sua versione originale, la Barcarolata, dopo quattro anni di stop dovuto alla pandemia. Prima Barcarolata dell’era post Covid, la prima dell’amministrazione Solinas. La Baia del Silenzio è tornata lo stupendo e spettacolare palcoscenico di un evento che fa parte della tradizione di Sestri Levante: la Barcarolata fu infatti ideata dal cavaliere Giovanni Magnelli dell’Azienda di Soggiorno, nei gloriosi anni ’60. Una competizione tra barche, lancette, gozzi ed altri natanti allestiti in maniera artistica, talvolta ironica, da cittadini e turisti di Sestri Levante, una sorta di carnevale sul mare, accompagnato da stupefacenti musiche, dalla canzone genovese all’opera lirica. Vittorio Pettinato, speaker radiofonico, vocalist e comico, stato il presentatore della serata-evento, patrocinato da Regione Liguria.

La prima imbarcazione a partire è stata “Mariuccia La Cavalluccia”, armatore la Trattoria Murin. La secondo “La barchetta in mezzo al mare” del Capitano Pietro. La terza “La nostra estate a Sestri Levante” di Elita del Pontiletto con la ciurma dei Bagni Liguria. La quarta imbarcazione è stata “Sirenette e Tritoni crescono” di Cecilia e Gabriel. La quinta “Sampei a Portobello” armata da Tommaso. Sesto concorrente “Le Vichinghe” di Anna e Nicoletta. Settimo “Castelli di sabbia” di Maya and the Honest Man. Ottavi “L’Antica Pescheria” del Circolo Pescatori di Portobello. Nona “Il principe e la principessa” di Michelino. Decimi “I sestringhi piccoli ma cattivi” di Filippo e Pietro Caporelli Siriati. Undicesimo “Il gatto Azul de Pila” di I Pilani. Dodicesimo “Il contamusse” di Gara e Gari. Tredecisema “La regina degli abissi” di Sarà e Marco. Quattordicesimo “Portobello Grill and Chill di BBJ. Le imbarcazioni hanno sfilato nella Baia con il leudo, tipica imbarcazione di Sestri Levante, sullo sfondo dello specchio di gara, e verranno valutate da una giuria, appositamente nominata, che ha premiato le più belle ed originali.

