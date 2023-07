Sirene saudite per Nzola, M’Bala piace in Arabia. Ma al momento nessuna offerta

L’Arabia Saudita piomba anche su M’Bala Nzola. L’attaccante dello Spezia ha raggiunto l’interesse del campionato più ricco e attivo del mondo, che in quest’estate sta facendo incetta di campioni, alzando ampiamente il livello della Saudi Pro League. Al momento in Via Melara non è ancora arrivata un’offerta concreta, ma lo Spezia è a conoscenza di un interessamento da parte di club sauditi per l’attaccante e ora attende una prima offerta ufficiale.

Lo Spezia valuta Nzola, capocannoniere delle Aquile nella scorsa stagione e trascinatore della squadra, circa quindici milioni di euro, una cifra che per i club sauditi sarebbe facilmente raggiungibile vista la quantità di denaro immessa nel mercato europeo per portare in Arabia Saudita giocatori di livello eccellente come Milinkovic-Savic, Cristiano Ronaldo, Brozovic, Kanté, Benzema, Koulibaly e molti altri. In ogni caso, qualora arrivasse un’offerta la palla passerebbe poi a Nzola, che dovrebbe decidere se accettare i ricchi contratti della Saudi Pro League o attendere ancora qualcosa dall’Europa, continuando a sperare nell’apertura di una porta per la Premier League, il vero obiettivo dell’attaccante per questa estate.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com