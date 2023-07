Solidarietà Lunigiana: una cena per aiutare i ragazzi disabili dell’Emilia Romagna che hanno perso la loro casa

L’Associazione Lunigianese Disabili, i Gruppi Donatori di Sangue Fratres di Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in L. e Zeri e i Gruppi Avis di Licciana Nardi, Podenzana e Tresana, organizzano un evento benefico di raccolta fondi dal titolo “ I donatori della Lunigiana per l’Emilia Romagna”. Si tratta di una cena su prenotazione, che avrà luogo mercoledì 26 luglio con inizio dalle 19.30 presso il Parco del Donatore di Ceragoso – Gavedo di Mulazzo, i cui proventi saranno interamente destinati alla cooperativa sociale “L’orto” che opera da quasi 40 anni nell’ambito delle fragilità e che nella recente alluvione ha visto l’abitazione “Casa Carlo Chiti” di Budrio (BO), in cui vivevano sei ragazzi con disabilità fisiche e cognitive, interamente sommersa dalle acque.

E’ importante, dunque, essere presenti a questo momento di solidarietà. A volte si pensa che solo alcune realtà vengano colpite dalle catastrofi, e si ignorano tutte le altre. Ed è in questo modo che l’Aldi e i Gruppi Donatori vogliono arrivare là dove tanti altri non aiuti non sono arrivati. Sarà presente anche il presidente della cooperativa “L’orto” Simone Spataro, che illustrerà ai presenti quanto è importante la loro realtà per questi ragazzi. E’ possibile dare il proprio contributo partecipando tramite la prenotazione da effettuare a: Bagnone 347 7067804, Villafranca 370 3042659, Filattiera 339 1252196, Pontremoli 349 1343414, Mulazzo 392 2832095, Licciana N, Podenzana, Tresana 346 8003136, Zeri 347 1631962.

