Tra Pontremoli e la Germania, lo Spezia in campo dopo Santa Cristina

Dopo la fine del ritiro di Santa Cristina Valgardena e tre giorni di meritato riposo, lo Spezia tornerà in campo domani pomeriggio a Pontremoli, dove proseguirà per una settimana la preparazione della squadra di Massimiliano Alvini. Lontani dal caldo di Follo, le Aquile prepareranno la prima gara ufficiale della stagione, contro il Venezia alla vigilia di Ferragosto, e nel frattempo volerà in Germania per un’amichevole di lusso contro il Wolfsburg, la terza del pre campionato e la seconda di fila con un club di Bundesliga.

Nel frattempo, si attendono ancora novità sul fronte campionato, che viaggia sempre più velocemente verso lo slittamento. Domani si svolgerà un importante Consiglio di Lega, dopo che anche nelle scorse ore il presidente Mauro Balata ha ribadito la propria volontà di voler cominciare il campionato con venti squadre, escludendo nuovamente la possibilità di una B a ventuno. Si attende il ricorso della Reggina al TAR, mentre tutta la Lega sarebbe unita nel voler ammettere il Lecco al prossimo campionato. Una situazione intricata che rischia di trascinarsi per almeno altre tre settimane, costringendo la B a partire con almeno due settimane di ritardo.

