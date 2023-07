Vado Ligure: trovato a terra da un passante, giovane in codice rosso al Santa Corona

Vado Ligure. Trovato da un passante a terra in via dei Tedeschi poco prima delle 22, un ventenne trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per sospetto trauma cranico grave. Il giovane è caduto dalla bicicletta ma non ha saputo fornire spiegazioni in merito all’incidente.

E’ stato cosciente ma incapace di rialzarsi finché non è stato notato da una persona che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada che stanno cercando di risalire alla dinamica del sinistro.

