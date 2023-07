Albenga, uffici dei servizi sociali presi d’assalto dopo l’sms di addio al reddito di cittadinanza

Albenga. Tra i quasi 200.000 percettori che, a livello nazionale, hanno già ricevuto l’sms da Inps con il freddo e impersonale annuncio di sospensione del reddito di cittadinanza a fine luglio, sono tanti i cittadini e le famiglie che anche ad Albenga hanno dovuto fare i conti con questo stop. Ad essere preoccupata è l’assessore alle politiche sociali del Comune Marta Gaia, poiché nel messaggio si invita a rivolgersi ai servizi sociali che inevitabilmente sono stati travolti dalle richieste di chiarimenti.

“La modalità di comunicazione di sospensione del RDC via sms ha creato confusione e stato di agitazione – dichiara Gaia -. L’sms è arrivato da Inps indistintamente a tutti i percettori, anche a coloro il cui stato della pratica risulta essere attivo, e anche a coloro che sono in carico al centro per l’impiego, dando modo di intuire che la sospensione potrebbe essere evitata se ci fosse una presa in carico da parte dei servizi sociali”.

