Cadimare, c’è un ricorso al Tar dei cittadini contro il progetto del Comune

Mentre si attende di conoscere nel giro di poche ore il nome dell’azienda alla quale il Comune affiderà i lavori per la realizzazione del progetto di trasformazione di una parte del paese di Cadimare, alcuni abitanti del borgo rivierasco hanno depositato un ricorso al Tar proprio nei confronti dell’amministrazione e del progetto presentato alla popolazione lo scorso 22 maggio.

Che la proposta del Comune non convincesse tutti gli abitanti è stato chiaro sin da subito e nel giro di alcune settimane è stata fatta una raccolta di firme che ha posto altre priorità, è nata una associazione dichiaratamente schierata contro il disegno lanciato dall’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, si sono svolte tre sedute di commissione Garanzia e controllo sul tema e la vicenda è approdata anche in Consiglio comunale sotto forma di interpellanza. In più occasioni, dunque, sono emersi i motivi di contrarietà verso un progetto di fronte al quale da oggi si para anche un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

A firmarlo, in rappresentanza di un nutrito gruppo di cittadini, sono stati tre cadamoti, che si sono rivolti è Francesco Stretti. Il legale ha fondato il ricorso su tre pilastri principali, in parte già emersi nel corso dei dibattiti che si sono svolti negli ultimi due mesi.

Il primo motivo contesta il fatto che negli atti ufficiali il Comune afferma di avere “tutti i pareri e le autorizzazioni”, ma non vengono riportati documenti prodromici alla delibera del 31 maggio. Un punto, quello della completezza della documentazione all’inserimento del progetto nei fondi Pnrr tornato a galla più volte in sede comunale.

Nel ricordo viene tirato in ballo anche il principio della proporzionalità, al quale è richiamata la pubblica amministrazione nel portare avanti la sua azione. Ai ricorrenti, infatti, la spesa di oltre 2 milioni di euro appare eccessiva per la realizzazione di un manufatto che avrà funzioni pubbliche limitate, anche in considerazione del fatto che le criticità comuni maggiormente avvertite non vengono affrontate o risolte dal progetto avanzato da Palazzo civico.

Infine viene contestato il fotoinserimento che l’amministrazione comunale ha presentato nella documentazione necessaria per l’approvazione della proposta progettuale sulla base del Piano territoriale di coordinamento paesistico: secondo Stretti e i ricorrenti, infatti, il prospetto dal mare sarebbe evidentemente carente sotto il profilo grafico e prospettico, determinando un’impressione di ingombro del nuovo fabbricato decisamente inferiore di quella che sarà la realtà.

