Centri per l’impiego: 300 proposte in tutti i settori. Ancora forte la richiesta nel turismo e nei cantieri

Trecento annunci di lavoro su tutto il territorio provinciale. La ricerca di aspiranti si concentra in diversi settori economici dove da tempo la situazione si sblocca con difficoltà. Si cerca ancora tanto nel turismo, nella ristorazione e per il settore metalmeccanico, navalmeccanico e nautico. Non mancano le proposte di contratti a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione e indeterminato.

Tutti gli annunci disponibili sono consultabili singolarmente qui. Già da tempo per disincagliare la nave del lavoro alla Spezia e provincia sono stati organizzati diversi recruiting day dove gli aspiranti, anche senza esperienza, hanno potuto confrontarsi direttamente con quelle realtà che si mettevano a disposizione in cerca di nuovo personale.

