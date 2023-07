Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria

Ciao,

alcuni giorni fa 169mila persone hanno ricevuto un sms con cui l’INPS comunicava che non sarebbe stato più erogato il reddito di cittadinanza: “Domanda di Rdc sospesa come previsto dall’articolo 13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali”.

