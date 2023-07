“Di che famiglia sei?” e “Abracadabra – Incantesimi di Mario Mieli”, doppio appuntamento con Nuove Terre a Framura

Doppio spettacolo venerdì 4 agosto a Framura per il Festival Nuove Terre. Alle 19.00 in Piazzetta degli Ulivi in località Anzo, a ingresso gratuito, Di che famiglia sei? di Silvia Elena Montagnini, con Benedetta Tartaglia; regia Marco Pasquinucci e Silvia Elena Montagnini. Quindi alle 21.30 in località Costa, in Piazza della Chiesa, biglietto 5 euro, Abracadabra – Incantesimi di Mario Mieli [#studio5]. L’educazione del bambino e della bambina, spettacolo ideato, messo in scena e prodotto da Irene Serini, Caterina Simonelli, Anna Resmini, Luca Oldani, Christian Tubito, Maurizio Guagnetti, Compagnia IF Prana con il sostegno di Residenza Artistica Olinda e del Teatro della Tosse; primo spettatore Fabio Cherstich.

Dalla presentazione di Di che famiglia sei?: “La scena è vuota, con uno stendibiancheria chiuso. Un terrazzo. Una donna entra per stendere i panni: un gesto che si ripete giornalmente e banalmente come molti altri in tutto il mondo. Ma la città su cui il balcone si affaccia è strana. La donna inizia a raccontare di un muro: un muro che aveva diviso la città, o meglio aveva diviso la città dividendo le famiglie al suo interno. Da una parte quelle formate da un uomo e una donna sposati con figli, dall’altra tutte le altre. Per fortuna adesso ci sono le porte nel muro. E si può passare. Per fortuna quando inizia il racconto la situazione è stata già risolta. Questo ci rassicura. Ma cos’è successo una manciata di anni fa? Quando il muro è stato innalzato e ci hanno divisi? Chi ha risolto la situazione e come? Martina e Piero, due bambini eroi inconsapevoli, con la loro curiosità, la loro voglia di conoscersi con la scusa di un pallone che vola dall’altra parte del muro, lo superano e mettono in atto una piccola rivoluzione. Anche le famiglie si conosceranno e si scopriranno molto simili, con, alla base, l’amore, il rispetto, il sostegno e la comprensione”.

