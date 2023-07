Focaccia al formaggio cotta nel forno a legna per un gustoso sabato sera sotto il cielo di Antessio

Organizzato dal Can d’Antesciu Group, sabato 5 agosto ritorna la classica Focacciata dell’Alta Val di Vara. Una serata sotto lo splendido cielo di Antessio all’insegna di focaccia al formaggio cotta nel forno a legna da mastri focacciai di Avegno. La degustazione prenderà il via dalle ore 19,30 presso l’area delle feste di Antessio, comune di Sesta Godano.

Il menù prevede anche polenta alla piastra, salsiccia e gorgonzola.

Per informazioni: candantessio@gmail.com

