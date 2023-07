Fossamastra, presentate alla popolazione due ipotesi progettuali per la fascia di rispetto

Tra entusiasmo e critiche, gli abitanti di Fossamastra hanno accolto le due ipotesi progettuali per la fascia di rispetto che l’Autorità di sistema portuale realizzerà tra il quartiere e il porto, portando a compimento il lavoro già svolto al Canaletto e rispettando così una delle prescrizioni contenute nel Piano regolatore portuale approvato nell’ormai lontano 2006.

Tra un mese, dopo aver valutato con calma le due proposte e averne approfondito ogni aspetto, ci sarà un nuovo momento di confronto tra Authority, Comune della Spezia e cittadinanza per definire quella che sarà la scelta da portare avanti sotto il profilo progettuale e operativo.

Il “Documento di sintesi delle scelte progettuali” è stato presentato nel pomeriggio nell’auditorium della Biblioteca Beghi, alla presenza del segretario generale dell’Adsp Federica Montaresi, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’architetto Sergio Beccarelli, che ha redatto lo studio e il progetto.

“Si sta per concludere l’iter progettuale relativo all’ampliamento del Terminal del golfo – ha spiegato Montaresi – e una volta che avremo chiara la scelta della popolazione potremo anche noi portare avanti il progetto in parallelo”.

L’architetto ha illustrato il tentativo di tenere insieme tutte le anime del quartiere e le attività portuali “con consapevolezza reciproca”, considerando i flussi di traffico veicolare e la nuova viabilità autostradale. Tutto nel tentativo di fare l’analisi più oggettiva possibile, che ha portato a individuare nella suola materna e nella chiesa i punti più sensibili e a garantire che nessuno dei 132 lecci oggi presenti verrà abbattuto.

Un altro punto fermo del lavoro dell’architetto Beccarelli saranno le rotonde alle due estremità di Fossamastra, dove Viale San Bartolomeo interseca Via Valdilocchi e Via delle Casermette. Due rotatorie da 36 e 25 metri che non fanno parte delle differenze che distinguono l’ipotesi A dalla B.

