Il Ministro della Difesa indice concorso per assistenti e funzionari. Quasi 1500 posti, 200 in Liguria

Il Ministero della Difesa ha bandito il nuovo concorso per Assistenti e Funzionari. I posti a disposizione sono 1452 per diplomati e laureati e la scadenza del bando è fissata alle ore 23:59 del 27 agosto 2023. A questo proposito sono stati pubblicati sul portale InPA due bandi di concorso per il reclutamento di complessive 1452 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Difesa per diplomati (quinquennale) e laureati. Nello specifico si tratta, nel primo caso, di un concorso pubblico a 1139 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. Nel secondo caso è un concorso pubblico a 313 posti, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. “Finalmente è uscito un bando di assunzioni per il Ministero della Difesa, che prevede 1452 posti tra funzionari e assistenti in tutto, di questi oltre 200 per la Liguria. Lo consideriamo un primo passo, frutto di anni di mobilitazioni e pressioni del sindacato per il rilancio occupazionale e produttivo per il settore difesa della Spezia. Manca ancora un progetto organico e strategico di innovazione e ristrutturazione della base navale spezzina, che continuiamo a chiedere, questo bando non può essere la soluzione definitiva”, così la segreteria della Funzione Pubblica Cgil della Spezia.

