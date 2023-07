Lasciano le chiavi sul quadro e lo scooter sparisce. Due episodi in città in pochi giorni: il monito della Polizia

Due proprietari distratti e due scooter rubati in un batter d’occhio. In estate l’utilizzo dei mezzi a due ruote aumenta a dismisura e con esso cresce anche il numero di occasioni per i ladri, che vengono facilitati quando non devono nemmeno cercare di forzare il bloccasterzo o manomettere il sistema di accensione, cioè quando le chiavi dello scooter vengono lasciate sul quadro, magari con la convinzione di compiere una determinata commissione in pochi istanti. Quando questo accade i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo per approfittarne e la sorpresa che i proprietari trovano ad attenderli è delle più amare.

E’ quello che è successo per due volte nei giorni scorsi in città.

Il primo episodio risale ai primi di luglio, quando un uomo ha sporto denuncia in Questura perché il suo scooter, parcheggiato in Via XXIV maggio all’altezza del Centro Kennedy, era scomparso. Gli accertamenti svolti anche attraverso l’acquisizione e la disamina delle immagini delle telecamere, hanno portato all’individuazione del responsabile del fatto: un uomo di 52 anni, con numerosi precedenti specifici a suo carico, denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

