Le Aquile ripartono da Pontremoli: tra i presenti anche Antonucci e Pio Esposito

Dopo tre giorni di meritato riposo, lo Spezia è tornato in campo per proseguire con la preparazione in vista del primo impegno ufficiale, fissato per il 14 agosto a Cesena contro il Venezia in Coppa Italia. Le Aquile sono ripartire da Pontremoli, dove hanno svolto un riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e una partitella che ha concluso la seduta. Hanno lavorato parzialmente con i compagni sia Simone Bastoni che Albin Ekdal, mentre Joao Moutinho e Julius Beck hanno proseguito il lavoro per rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Prosegue con il percorso di recupero anche il giovane Christian Cugnata, alle prese con un piccolo problema all’adduttore acutizzatosi nel ritiro di Santa Cristina.

Presenti alla ripresa anche due volti nuovi per mister Alvini, che però non si sono ancora potuti allenare, ovvero Mirko Antonucci e Francesco Pio Esposito, arrivato al centro sportivo verso le 18. I due hanno conosciuto il tecnico e i nuovi compagni, osservando a distanza la seduta di allenamento. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficializzazione di entrambi, arrivati a titolo definitivo dal Cittadella (Antonucci) e in prestito dall’Inter (Esposito).

