Mohamed, svolta nelle indagini: fermati due giovani per omicidio e soppressione di cadavere

Genova. Due giovani sono stati fermati per omicidio e soppressione di cadavere per la morte di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo di 19 anni trovato cadavere senza mani e senza testa in mare al largo di Santa Margherita. Si tratta di due giovani di nazionalità egiziana, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani.

I due erano stati fermati nella notte tra sabato e domenica e sono stati sottoposti a un interrogatorio durato più di sei ore da parte della sostituta procuratrice Daniela Pischetola. Ad accompagnarli i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Chiavari. In giornata si attendono ulteriori dettagli.

