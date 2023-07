Nino Frassica chiude “Estate in Fortezza”

Il 5 agosto andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate sarzanese con l’esilarante show di NINO FRASSICA (unica data nel Nord Ovest) assieme ai Los Plaggers Band: un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Lo spettacolo – organizzato in occasione dell’inaugurazione della nuova edizione dell’attesa “Soffitta nella Strada” di Sarzana – è pensato come una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca”… Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano. Ancora biglietti disponibili in tutti i settori. Lo spettacolo di Frassica è l’ultimo appuntamento della rassegna Estate in Fortezza organizzata da Comune di Sarzana – con il coordinamento de Gli Scarti ETS– Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione (gestori del Teatro degli Impavidi), la collaborazione della Cooperativa Earth, e assieme alle tante associazioni ed enti che hanno partecipato alla Call For Ideas.

Per info, biglietti e prenotazioni

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com