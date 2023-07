Nuova assunzione per il Comune di Sarzana

Nuovo inserimento nella pianta organica dell’ente per il Comune di Sarzana che con determina della dirigente Chiavacci ha provveduto a concludere l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo dipendente da assegnare all’area 2 Amministrativo-contabile. Attingendo alla graduatoria del Comune di Filattiera (in seguito a concorso pubblico per esami), Palazzo Roderio ha infatti inquadrato il dottor Ofman Powel Simonini in qualità di funzionario con decorrenza da domani, 1 agosto.

