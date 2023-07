Pattuglione anti droga a Nervi: sequestrati 60 grammi di fumo e 0.20 di cocaina

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha effettuato, la notte di sabato scorso, un servizio di controllo straordinario interforze nei luoghi di assembramento nel quartiere di Nervi, con particolare attenzione ai locali di passeggiata Garibaldi. Durante il servizio sono state identificate 136 persone, di cui 36 con precedenti, grazie ad un ingente dispiegamento di forze tra polizia, 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, un’Unità Cinofila, agenti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

Dopo aver controllato i giardini di Piazzale Rusca e di Piazzale Carristi d’Italia, gli operatori si sono recati presso un locale dove, all’esito dei controlli, hanno denunciato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti, una per possesso di armi e segnalato due clienti in Prefettura poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

