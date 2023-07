Dall’ufficio stampa di Asl4

Si informa che, a seguito della cessazione dell’incarico della dottoressa Cinzia Laurino quale medico di medicina generale convenzionato per il Comune di Sestri Levante, in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, da mercoledì 16 agosto 2023 gli assistiti della dottoressa Laurino saranno presi in carico automaticamente dal dottor Matteo Cavallero.

