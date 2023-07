Stasera al Porto Antico sbarcano i Pirati dei Caruggi col nuovo spettacolo “A $copo di lucro”

Genova. Forti del successo di pubblico e critica, sold out nelle ultime edizioni di Palco sul Mare Festival, seguiti ed apprezzati da giovanissimi e non, amati per la loro spontanea comicità, i Pirati dei Caruggi capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin approdano in Arena del Mare.

E così più rutilanti e grotteschi che mai, lunedì 31 luglio alle 21:30 si presentano sul palco con un nuovo show in esclusiva per il pubblico dell’Arena per il filone cabaret della 28ma edizione di Palco sul Mare Festival.

