“Topi dal Fosso Cantarana alle abitazioni dei residenti”, Raffaelli chiede l’intervento della giunta

Il consigliere comunale Pd della Spezia Marco Raffaelli ha presentato un’interpellanza in merito alla situazione del Fosso Cantarana che, nella sua parte a valle, affianca numerose abitazioni in località La Chiappa. “Puntualmente – scrive – nelle stagioni più calde il fosso comincia ad emanare forti e sgradevoli odori e diviene dimora di numerosi topi che si spostano nei terreni e negli appartamenti dei residenti”. Ponendo l’accento sulle criticità igienicosanitarie e di sicurezza per i cittadini, Raffaelli ricorda: “Durante la precedente consigliatura la medesima problematica fu attenzionata da parte di alcuni consiglieri di maggioranza i quali, con una lettera consegnata ai residenti, rassicuravano la cittadinanza in merito alla presa in carico del problema e ad una sua rapida soluzione”. Raffaelli interpella quindi la giunta in merito alle iniziative che vorrà porre in essere.

(foto di archivio)

