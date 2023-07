Viviana Sgorbini e Tiziana Calabrese alle Grazie con le loro fiabe

L’Associazione Posidonia, insieme alla Pro Loco Le Grazie e all’Associazione Dalla parte dei forti, ospiterà giovedì 3 agosto la casa editrice Tomolo EdiGiò Edizioni, una realtà editoriale indipendente nata per dare voce non solo agli autori affermati ma soprattutto a quelli emergenti con una particolare attenzione a bambini e ragazzi. Tomolo EdiGiò Edizioni sarà rappresentata dalle autrici spezzine Viviana Sgorbini, che è anche responsabile della casa editrice, e Tiziana Calabrese. Viviana Sgorbini è originaria di Arcola ed ha inizato a scrivere fiabe raccogliendo in un volume quelle che il marito raccontava al figlio e da allora ha continuato a scrivere, per il figlio, per i suoi amici e per tutti i bambini. Tiziana Calabrese, spezzina, è ingegnere meccanico specializzato in tematiche energetiche ed è la dimostrazione di come numeri e calcoli non escludano lo sviluppo della fantasia. Le due autrici saranno presenti per la lettura di fiabe cui seguirà un divertente laboratorio. Il pomeriggio si concluderà con la consegna a tutti i bambini presenti di un simpatico dono. Appuntamento giovedì 3 agosto alle Grazie ai giardini di Via Libertà alle 17,30 (in caso di maltempo si terrà nella sede di Posidonia).

