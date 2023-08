A Castè nasce Orma Sarai, laboratorio di profumeria artigianale all’interno di una casa torre del ‘400

E’ aperto al pubblico da poche settimane Orma Sarai, un laboratorio di profumeria artigianale allestito all’interno di una tipica casa torre in pietra del 1400 a Casté, il piccolo antico borgo situato tra La Spezia e le Cinque Terre.

Annalisa Guazzotti e Alessia Scoccia, da tempo appassionate di essenze e di composizione di profumi, dopo studi sulle materie prime e sulle tecniche di formulazione, hanno scelto questo luogo per il loro laboratorio di profumeria artigianale personalizzata, anche per la vicinanza con il grande bosco di castagni da cui parte il sentiero 501 che percorre le Cinque Terre e si congiunge con l’Alta Via dei Monti Liguri, arteria che, da tempo immemorabile, collega il Mar Ligure con le montagne l’Appennino.

Da oggi, chi sogna di avere un profumo tutto, effettua un percorso esperienziale che può durare da un’ora e mezza a tre ore, immersi nella natura e nelle centinaia di essenze che fanno parte dell’“organo” del profumiere, all’interno dell’olfattorio: oud, iris, vaniglia, tuberosa, caprifoglio, ambra grigia…. L’esperienza si divide in due momenti, sempre con la guida di Annalisa ed Alessia. La prima parte si svolge nel bosco, perché, dicono le due socie, “La creazione della fragranza è un momento puramente emotivo. Per creare una fragranza bisogna connettersi con la memoria olfattiva, dove abbiamo archiviato ricordi, sensazioni, speranze. La natura, il silenzio, il respiro aiutano ad entrare in contatto con sé stessi”. Così, spesso, questa esperienza aiuta il cliente ad immaginarsi la fragranza che vuole comporre. “Può succedere che la persona che ci contatta abbia una visione molto chiara del suo profumo ideale, altre volte la si raggiunge insieme, grazie a domande e suggerimenti specifici. Una volta visualizzata la fragranza che si vuole ottenere, per il cliente è giunto il momento di sedersi all’organo dove trova le note olfattive che userà per la composizione, che può essere paragonata ad un viaggio; e c’è un momento preciso, che Annalisa ed Alessia conoscono e riconoscono, quando gli occhi del cliente si illuminano e senza esitazioni, con tono soddisfatto afferma: “Ecco! Ci siamo!”. La fragranza è pronta, e il cliente torna a casa con una boccetta di 50ml. di profumo molto, molto esclusivo, la cui “ricetta”, viene conservata nell’olfattorio, per essere riprodotta solo ed esclusivamente per la persona che l’ha creata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com