Al Graal Cult Fest 2023 due giorni con il regista spezzino Daniele Ceccarini

Il 2 e 3 agosto in occasione del Graal Cult Fest 2023, il Cinema nel bosco nel Parco Graal del Passo dei Carpinelli (Minucciano), presenta una piccola personale del regista spezzino Daniele Ceccarini. Due serate in sua compagnia e con 3 suoi film con ingresso gratuito.

Il 2 agosto alle 21 saranno proiettati due cortometraggi premiati e selezionati in molti festival: “Dipende tutto da te” con protagonista Matteo Taranto e con Roberto Alinghieri e Leon Carassale. E’ la storia di un giovane uomo che vive solo con il figlio improvvisamente perde il lavoro ed è costretto a trasformare la sua vita reinventandosi rider per una multinazionale di food delivery. Un corto che denuncia la drammatica situazione del lavoro in questa società

