Al Palio anche il concorso di eleganza per auto storiche

Anche per quest’anno il Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia organizza il Concorso di Eleganza per Auto Storiche all’interno del programma del 98° Palio del Golfo, con il contributo del Comune della Spezia e la collaborazione del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo. Quindici prestigiose autovetture storiche sfileranno in rappresentanza di ciascuna borgata e una giuria ne valuterà la relativa eleganza e l’abbigliamento storico degli equipaggi. Quest’anno le 15 autovetture saranno il frutto della matita di 15 designer diversi che hanno fatto la storia del settore automobilistico mondiale.

Il programma prevede:

