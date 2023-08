Annullato talk con l’atleta paralimpico Nicola Codega a Tenerano

Annullato, per motivi personali, l’incontro con l’atleta paraolimpico e scrittore Nicola Codega in programma mercoledì 2 agosto (ore 21.00) del salotto all’aperto di “Arte nell’Arte” nel borgo di Tenerano, nel Comune di Fivizzano. Codega avrebbe dovuto partecipare insieme all’editore e giornalista, Nicola Marchetti. Confermati invece tutti gli altri eventi in calendario. Ospite artista di Tenerano è Felice Tagliaferri, scultore non vedente che nella piazzetta del borgo sta lavorando, in diretta, un blocco di marmo e lo farà fino al 6 agosto. Tagliaferri “vede” con le mani e scolpisce con la sua sensibilità. I prossimi appuntamenti sono in agenda giovedì 3 agosto con lo storico medievalista Mario Nobili e domenica 6 agosto con Nadia Nespoli ed il suo alfabeto universale e con lo spettacolo itinerante della compagnia di danza integrata Oltr3 “Sogno di una notte di mezza estate”. A fianco degli appuntamenti anche buon cibo e buona compagnia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario del Simposio Lunense organizzato dal Comune di Fivizzano con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara con il contributo di Centro Funi Contipelli, Benetti Macchine Spa, Apuacave di Piccini Franco, Dell’Amico Rocco e Edilmateriali. La direzione artistica è a cura di Emma Castè.

