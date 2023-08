Arte nell’arte a Tenearano, talk con l’atleta paralimpico Nicola Codega

Il limite non è la disabilità ma la volontà. Lo sa bene Nicola Codega, atleta paraolimpico, scritto ed ideatore della CarrozzAbile ospite mercoledì 2 agosto (ore 21.00) del salotto all’aperto di “Arte nell’Arte” nel borgo di Tenerano, nel Comune di Fivizzano (Ms) insieme all’editore e giornalista, Nicola Marchetti. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario del Simposio Lunense organizzato dal Comune di Fivizzano con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara con il contributo di Centro Funi Contipelli, Benetti Macchine Spa, Apuacave di Piccini Franco, Dell’Amico Rocco e Edilmateriali. La direzione artistica è a cura di Emma Castè. Codega presenta il suo ultimo libro “Sempre in piedi” in cui ripercorre le tappe della sua vita raccontando la forza con cui ha provato ad affrontare le peripezie di questi anni. Il libro di Codega ho avuto oltre 300 presentazioni in Italia e diverse edizioni.

Arrivata alla seconda edizione, “Arte nell’Arte” si caratterizza per la sua attenzione nei confronti dei temi della disabilità, delle barriere fisiche e mentali, dell’accessibilità e dell’inclusività. Focus che sono stati bene ricordati in occasione dell’inaugurazione a cui hanno partecipato il sindaco del Comune di Fivizzano, Gian Luigi Giannetti e l’assessora alla cultura, Francesca Nobili, il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, la vice presidente della Provincia, Elisabetta Sordi e la guida turistica, Federica Cecchini. Ospite artista di Tenerano è Felice Tagliaferri, scultore non vedente che nella piazzetta del borgo sta lavorando, in diretta, un blocco di marmo e lo farà fino al 6 agosto. Tagliaferri “vede” con le mani e scolpisce con la sua sensibilità. I prossimi appuntamenti sono in agenda giovedì 3 agosto con lo storico medievalista Mario Nobili e domenica 6 agosto con Nadia Nespoli ed il suo alfabeto universale e con lo spettacolo itinerante della compagnia di danza integrata OLTR3 “Sogno di una notte di mezza estate”. A fianco degli appuntamenti anche buon cibo e buona compagnia. Per informazioni vai alla pagina Facebook ufficiale “Arte nell’Arte”.

