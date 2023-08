Borghetto, grande festa nella casa di riposo Humanitas: nonna Filomena ha festeggiato 90 anni

Borghetto. Un felice traguardo a Borghetto Santo Spirito: la signora Filomena Palazzo ha compiuto 90 anni. E per celebrarla si è tenuta una grande festa nella residenza in cui vive, la RSA ‘Humanitas’, gestita da Sereni Orizzonti. Per l’occasione tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Il compleanno è stata l’occasione per organizzare una festa, all’insegna dell’allegria e dei regali, che ha avuto come protagonista Filomena, circondata dall’affetto della sua famiglia.

» leggi tutto su www.ivg.it