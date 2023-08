Dall’omaggio alle vittime del Morandi a quello a Vialli, sui muri di Genova i “pixel” dello street artist Oplontis

Genova. Goku su un pilone della Sopraelevata, Lupin su quello di un palazzo di Sampierdarena, ma anche un mosaico che riproduce il crollo del ponte Morandi con l’ormai noto camion verde sul ciglio del baratro e la scritta “43” in memoria delle persone che hanno perso la vita nella tragedia: sono le opere comparse ormai da qualche settimana in varie zone di Genova, tutte firmate da “IPDO”. Acronimo che sta per “I pixel di Oplontis”, il progetto di street art che fa capo all’artista Francesco Agnello.

Agnello è uno street artist che da anni ormai abita a Parigi, ma originario di Torre Annunziata. Le sue opere, mosaici che riproducono personaggi dei cartoni animati – i Puffi, in particolare – e di fumetti sono disseminati sia nella capitale francese sia a Napoli, in particolare nei quartieri spagnoli.

» leggi tutto su www.genova24.it