Finale Ligure, serata in discoteca termina nel caos: necessario l’intervento dei Carabinieri

Finale Ligure. Doveva essere una serata di puro divertimento, ma è terminata nel caos. La nottata tra domenica e lunedì è stata sicuramente movimentata per i residenti di Finalpia, frazione di Finale dove tra il molo e l’Hotel Boncardo si sono verificate scene di vera e propria guerriglia urbana.

Intorno alle 2:45 infatti, alcuni dei giovani che erano all’interno ed in uscita dalla discoteca “El Patio” (locale in cui si è esibito il rapper emergente Artie 5ive) si sono scontrati in una serie di risse, prima di fronte al locale, poi in passeggiata, successivamente nelle vicine piazze Oberdan e Simonetti e infine persino in mezzo all’Aurelia. Sono stati lanciati sassi e bottiglie di vetro. I ragazzi hanno anche utilizzato le sbarre in ferro del vicino cantiere per il rifacimento della passeggiata divellendo inoltre i portaombrelloni di un vicino locale, tutto questo allo scopo di “armarsi”.

