Formazione, oltre 3,3 milioni di euro dal Pnnr per gli istituti tecnologici superiori liguri

Genova. Ammonta a 3 milioni e 338mila euro il finanziamento per gli Istituti Tecnologici Superiori di nuova costituzione della Regione Liguria. Le risorse rientrano nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono state ufficialmente pubblicate con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Gli istituti liguri interessati sono l’Its per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Agroalimentare – Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia a cui vanno 1milione e 695mila euro, e l’Its Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture and Hospitality di Santa Margherita Ligure, cui sono destinati 1milione 643mila euro. Entrambi gli istituti in oggetto sono stati costituiti nel 2021 e hanno attivato – condizione necessaria per l’accesso ai fondi – un percorso formativo nell’anno 2022. Il finanziamento ha lo scopo di potenziare i laboratori formativi già esistenti o realizzarne di nuovi per l’ampliamento dell’offerta.

