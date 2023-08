Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù del centrocampista Morten Thorsby. Classe 1996, approda alla corte di Alberto Gilardino dopo l’esperienza all’Union Berlin con la formula del prestito e obbligo di acquisto condizionato.

Dal punto di vista tattico, il centrocampista norvegese porterà tanta quantità alla mediana del Grifone e soprattutto centimetri; è noto come grande colpitore di testa e utilizzabile anche in posizione più avanzata per le spizzate.

