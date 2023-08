Incidente mortale ad Ortovero, non migliora l’amica di Chiara Messuti: è ancora in prognosi riservata

Ortovero. Non migliorano le condizioni di A.K., la ragazza di origini albanesi e residente a Ranzo che nella notte tra il 27 e il 28 luglio è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita l’amica 20enne Chiara Messuti.

Le due erano a bordo di una moto sulla Sp 453, procedevano da Albenga in direzione Ortovero, quando forse a causa dell’attraversamento improvviso di un animale selvatico oppure di un colpo di sonno, hanno sbandato e sono finite contro un palo. Un impatto risultato fatale per Chiara, mentre l’amica è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

» leggi tutto su www.ivg.it