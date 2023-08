Genova. Incidente sul lavoro, martedì mattina, nel cantiere per il nodo di San Benigno .

Una lavoratrice di 43 anni che stava operando sul cestello di una piattaforma in prossimità di via Carpaneto, per cause in via di accertamento, ha rischiato di essere sbalzata fuori a causa di un impatto del cestello stesso. A evitare il peggio i dispositivi di trattenuta, che hanno funzionato evitando che la donna potesse ferirsi gravemente.

