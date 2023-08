L’elenco dei dentisti aperti ad agosto nella provincia spezzina

Come consuetudine, per favorire la risposta alla domanda di salute orale proveniente dalla popolazione, risposta che in un periodo feriale quale il mese di agosto potrebbe risultare difficoltosa, l’Albo Odontoiatri della provincia spezzina, presieduto dal dottor Rinaldo Tavilla, ha pensato di raccogliere i nominativi, i giorni e gli orari di apertura degli studi dentistici che resteranno aperti nel mese di agosto.

Clicca qui per scaricare la tabella con giorni e orari.

