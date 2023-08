Lite in Piazza Verdi, titolare di un bar colpito alla testa con dispenser dello zucchero e finisce in ospedale

Una discussione dai toni piccati in pochi istanti si è trasformata in una brutta lite, culminata con il ricovero in ospedale del titolare di un bar di Piazza Verdi. L’episodio risale alla serata di ieri, poco prima delle 20, quando tra un avventore e il gestore le parole sono diventate fatti. Stando a quanto riferito, nell’impeto della discussione il cliente ha afferrato un dispenser per lo zucchero e lo ha lanciato contro l’altro uomo colpendolo all’arcata sopracciliare. Il colpo gli ha procurato un taglio e da li a pochissimo sono arrivate un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia e una volante della Polizia di Stato. Il titolare del bar è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea della Spezia e potrà procedere con una querela di parte, mentre l’avventore ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine si è dato alla fuga.

