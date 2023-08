Mirko Antonucci è un nuovo giocatore dello Spezia: firma fino al 2027

Mirko Antonucci è un nuovo giocatore dello Spezia. Dopo la chiusura dell’operazione degli scorsi giorni e l’arrivo in città del talento romano, lo Spezia annuncia ufficialmente la firma del ragazzo, che si lega al club di Via Melara fino al giugno 2027. Antonucci è il sesto colpo dell’estate dello Spezia, dopo Rachid Kouda, Christian Cugnata, Francesco Cassata, Luca Moro e Filippo Bandinelli.

Antonucci arriva allo Spezia a titolo definitivo dal Cittadella, che negli scorsi minuti ha invece annunciato l’acquisto di Emil Kornvig, a sua volta a titolo definitivo, che arriva in Veneto dopo l’anno in prestito al Cosenza. Antonucci è già a disposizione di mister Alvini ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura allo Spezia, dopo aver dato tutto a Cittadella, mettendosi in mostra come uno degli elementi migliori delle ultime Serie B.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com