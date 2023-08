Morti sul lavoro, in Liguria 12 vittime nei primi sei mesi del 2023. Calà (Cgil): “Emergenza nazionale”

Liguria. Con le ultime due denunce con esito mortale registrate nel mese di giugno sale a 12 il numero di vittime sul lavoro in Liguria nei primi sei mesi del 2023, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando erano state 4. E’ quanto emerge dai dati Inail elaborati da Marco De Silva responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria.

Per il segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà “il numero delle morti sul lavoro è triplicato in pochi mesi e descrive una realtà tragica, una emergenza e una battaglia ben lontana dall’essere vinta. Da tempo chiediamo a politica, istituzioni e aziende di implementare gli sforzi per aumentare la sicurezza sul lavoro: occorre investire in prevenzione e formazione ma occorre essere più incisivi anche attraverso le ispezioni e le norme repressive – e prosegue – vanno incentivate le buone pratiche a partire dalla sottoscrizione di più accordi che limitino i subappalti selvaggi”.la

