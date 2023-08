Oggi doppio allenamento tra Follo e Pontremoli. Si rivede Hristov

Alla vigilia dell’amichevole di domani contro il Wolfsburg, lo Spezia è sceso in campo anche oggi per una doppia seduta tra il centro sportivo di Follo e quello di Pontremoli. In mattinata, le Aquile hanno lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio si è svolta una seduta tattica, conclusa da una partitella ad alta intensità.

Si è rivisto Petko Hristov, tornato ad allenarsi dopo un intervento all’avambraccio che lo costringerà a stare fermo per una decina di giorni. Il bulgaro, come Christian Cugnata, ha svolto un percorso di recupero programmato. Domani è prevista la partenza per la Germania, dove alle ore 17 la squadra di Alvini scenderà in campo alla “MS Technologie Arena” di Villingen-Schwenningen contro il VFL Wolfsburg, per la penultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, con la partita di Coppa Italia contro il Venezia in programma il 14 agosto.

