Parco di Portofino: ancora sulla riunione di venerdì in Regione

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio Ambientale

il 28.7.23 in Regione la IV Commissione Territorio e Amiente , nell’ambito di un “approfondimento in merito allo stato di attuazione del Parco Nazionale di Portofino” ha convocato anche le associazioni e organizzazioni ambientaliste che seguono la complessa e lunga vicenda.

Al termine della prima fase riservata alle istituzioni: Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale (area indicata dal Ministero a 11 comuni), Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -ISPRA, Area Marina protetta di Portofino, Parco Naturale regionale di Portofino e Comunità del Parco e i 7 Comuni

interessati (Camogli, Chiavari, Coreglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Zoagli) si è aperto il confronto con le realtà ambientaliste.

» leggi tutto su www.levantenews.it