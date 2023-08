Pnrr, l’allarme del Pd: “Il taglio mette a rischio anche il polo scolastico del Ponente genovese”

Genova. In Liguria il taglio da 16 miliardi sul Pnrr messo in atto sul Governo potrebbe mettere in discussione “numerose opere di contrasto al dissesto“, scuole “come il polo scolastico del Ponente genovese “e asili nido, i cui progetti sono stati presentati da circa 40 comuni liguri”. A lanciare l’allarme è Valentina Ghio, deputata ligure e vicecapogruppo del Pd alla Camera, nel giorno in cui il ministro Fitto è stato smentito dall’ufficio studi di bilancio del Parlamento secondo cui non esistono al momento coperture per gli interventi definanziati.

“Il definanziamento degli interventi si concretizzerà al termine del confronto con la commissione Ue e quello sarà il momento in cui andremo a riarticolare il finanziamento con altri fondi, usando un meccanismo che è quello auspicato e sollecitato dalla commissione Ue nelle recenti raccomandazioni”, ha spiegato oggi Fitto durante le comunicazioni sul Pnrr al Senato.

