Porta le bimbe sugli scogli e restano bloccati a picco sul mare: recuperati con l’elicottero

Noli. Una piccola escursione sugli scogli si è trasformata presto in un’avventura difficile da dimenticare: dopo essere saliti sulla parete, la risacca gli ha impedito di far ritorno sulla spiaggia, di fatto bloccandoli per diverse decine di minuti

A vivere la brutta avventura, per fortuna terminata senza gravi conseguenze, sono stati tre bagnanti: un uomo che si è ferito e sanguinava da una gamba e le sue due bambine di 6 e 12 anni. I tre si trovano nei pressi della scogliera di Capo Noli, in corrispondenza della galleria.

