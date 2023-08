Reddito di cittadinanza, il M5S: “In Liguria a rischio migliaia di famiglie che temono anche di rimanere senza casa”

Liguria. “Meloni abiura sé stessa e la destra sociale nel momento stesso in cui abbandona alla disperazione e all’indigenza certa migliaia di italiani che da sempre faticano ad arrivare a fine mese, e nonostante un’occupazione, e per le quali il Reddito di cittadinanza era una boccata di ossigeno. Il freddo sms inviato due giorni fa a 169mila famiglie comunicando la fine del RdC è già grave di per sé, ma c’è di più. La destra al Governo ha infatti commesso l’ennesimo pasticcio: ad aggravare il quadro sociale c’è ora il rischio che salti per molti nuclei anche l’assegno unico per il sostegno alle famiglie. Ci dica, la destra, come intende aiutare gli italiani, visto che non è ancora operativa la piattaforma prevista dalla nuova legge per il passaggio dal RdC al nuovo Assegno di inclusione?”. Lo dichiarano all’unanimità gli esponenti del M5S della Liguria.

Secondo i pentastellati liguri si rischia una spaccatura sociale: “La guerra ai poveri, con questa destra al Governo, la vincono sempre e solo i ricchi. In Liguria, quasi 2.000 persone (di cui oltre 1.000 a Genova) saranno lasciate sole. E l’onda lunga del taglio si abbatterà sulle famiglie in difficoltà: i signori che siedono al Governo lo sanno che è già allarme affitti?”, aggiungono.

