Reddito di cittadinanza, Pd: “Da Comune nessuna strategia, ai nuovi poveri resta Sant’Egidio”

Genova. “Nulla cambia per i cittadini genovesi che ricevono il reddito di cittadinanza attraverso i servizi sociali del Comune, per gli altri attendiamo comunque di sapere quali saranno le nuove normative nazionali”. L’assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso ha fatto il punto sull’organizzazione della concessione del sussidio per la civica amministrazione ma non ha prospettato risorse aggiuntive o altre misure per venire incontro a chi da oggi non riceverà più il reddito di cittadinanza.

Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Simone D’Angelo, criticando la decisione del governo e al modalità di comunicazione via sms, ha interrogato la giunta Bucci sulle modalità previste per la presa in carico da parte dei servizi sociali dei percettori del reddito di cittadinanza e sulle misure eventuali volte al rafforzamento delle strutture, sulle nuove risorse che la civica amministrazione intende stanziare al fine di rafforzare il contrasto alla povertà a Genova, “città – ha ricordato – con l’inflazione tendenziale pià alta d’Italia, pari all’8,5%”.

» leggi tutto su www.genova24.it