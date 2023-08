Sanità, Natale (Pd): “La Liguria ottiene uno sconto dalla Toscana ma non frena le fughe dei pazienti”

Genova. “Avendo ottenuto uno sconto sulle prestazioni del 50 per cento del costo superata una certa soglia, la Liguria pensa di ridurre le risorse da destinare alla mobilità passiva senza mettere in campo nessuna azione, ma solo attraverso un’operazione ragionieristica. La Toscana applicherà uno sconto, superata una soglia concordata, proprio come si fa con i clienti gold, della metà del costo delle prestazioni ma la Liguria non migliorerà la qualità della vita dei propri cittadini che continueranno ad essere costretti ad un vero e proprio turismo sanitario per avere quello che altri hanno nel loro territorio”.

A denunciarlo in una nota è Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, dopo l’accordo tra Liguria e Toscana sulle liste d’attesa.

