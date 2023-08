Savona, prosegue il restyling delle vie del centro città: installate rastrelliere e nuove panchine

Savona. L’apposizione di nuove panchine e l’installazione di svariate rastrelliere utili per poter parcheggiare le biciclette. Nella giornata odierna, a prendersi la scena a Savona, è stata la prosecuzione del restyling delle vie del centro, principalmente via Manzoni e via Ratti.

Dopo la scelta da parte della giunta comunale di inaugurare un progetto di urbanistica tattica in seguito alla pedonalizzazione promossa a fine gennaio, quest’oggi a rubare l’attenzione dei passanti è stata l’apposizione delle nuove panchine e di svariate rastrelliere per biciclette che, oltre alle due vie menzionate in precedenza, sono comparse anche in via Astengo e in Corso Italia.

