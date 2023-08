Spiagge, a confronto in Consiglio le visioni di Centi e Scajola. Che attacca Legambiente: “Non prendo in considerazione quello che dice”

“Quanti Comuni hanno fatto richiesta? Per quanta superfice? E la norma è ritenuta adeguata?”. Lo ha chiesto oggi alla giunta regionale ligure, con un’interrogazione, il consigliere Roberto Centi (Lista Sansa) in merito al provvedimento, approvato nei mesi scorsi in Consiglio regionale, che da ai Comuni liguri la possibilità di consentire l’utilizzo di scogliere artificiali e di altre opere di difesa costiera per attività connesse alla balneazione, dopo avere verificato la sicurezza relativa agli aspetti strutturali, le condizioni meteomarine e la tutela di cose e persone. “In merito avevamo fatto una battaglia molto convinta e forte perché il tema delle spiagge e delle zone balneabili libere, anche nella loro differenziazione dalle libere attrezzate, va per noi a collidere con questa norma”, ha dichiarato Centi in aula. “Un terzo dei Comuni della Liguria, 21 su 63, dato ottenuto dalla collega Selena Candia con un accesso agli atti, ha meno di un 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, diversamente da quanto prevede la norma – ha continuato il consigliere spezzino -. La media ligure, dato della Regione, è del 46,8 per cento; ma per Legambiente è solo del 30 per cento; e in tutto questo c’è il grande problema del rapporto tra libere e libere attrezzate, che secondo noi vengono erroneamente messe sullo stesso piano”. Centi ha proseguito guardando al nostro litorale: “A Porto Venere i dati della Regione parlano di 3.260 metri di linea di costa balneabile, metri secondo me teorici; di questi, 1.977 di spiaggia libera, 187 di libera attrezzata e 1.096 in concessione. Dati per me errati, perché dentro la libera viene messa tutta la Palmaria. Cose analoghe si possono dire per Lerici, dove la porzione di spiaggia libera è veramente piccolissima”.

Ha risposto l’assessore regionale al Demanio, Marco Scajola, che ha subito espresso una netta considerazione su Legambiente, menzionata da Centi per quanto concerne la percentuale di litorale ligure destinato a libere e libere attrezzate: “Io non ho fiducia in Legambiente, non prendo in considerazione quello che dice e spesso quando Legambiente mi critica io so in coscienza di essere contento perché sto facendo qualcosa di buono per la mia comunità; mi preoccuperebbe invece riceverne i complimenti. Legambiente strumentalizza, fa politica e non segue gli interesse del territorio, ma interessi di appartenenza, che io terrei fuori da questi argomenti”. L’assessore ha quindi proseguito osservando che la Liguria “è un esempio nazionale per quanto riguarda tutela, salvaguardia e cura delle spiagge libere, quelle per tutti. Perché noi investiamo, anche quest’anno, quasi due milioni di euro, che diamo ai Comuni per ripascimenti, accessibilità e sicurezza sulle spiagge. Tutte le richieste di finanziamento che arrivano dai Comuni per l’accessibilità, quindi interventi per superare le barriere architettoniche, vengono sempre soddisfatte – un fiore all’occhiello del nostro lavoro -, prima non era così”. L’assessore ha inoltre espresso la convinzione che “ci sarà sempre un dibattito tra chi dice che le libere sono poche e chi dice che sono troppe”, menzionando poi “un sondaggio che dice che oltre il 65 per cento dei liguri vuole spiagge che diano un servizio”; e ha espresso un ringraziamento alle associazioni di categoria dei balneari “che spesso a loro spese garantiscono l’importante servizio bagnini anche alle libere”.

